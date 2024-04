Le trône de Faltazi – La Faltazi Fabrique à Impros (La) Nantes, vendredi 17 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-17 21:00 – 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11 € (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Carte blanche, élèves de la Fabrique à Impros) Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Bienvenue en Faltazi, fabuleux royaume de l’imaginaire ! Ici, depuis des millénaires, rois et reines se succèdent sur le trône. Et bien souvent, ce qu’il reste d’elles et eux c’est un nom : Aliénor la Terrible, Fulbert le Goulu, Calvin le Malhabile et bien d’autres… Mais quelle histoire se cache derrière chacun de ces sobriquets ? Nous, bardes de Faltazi, avons la réponse à cette question. Alors, prenez place et installez-vous confortablement. Inventez un nom et un surnom, puis laissez-nous vous conter le règne de cet ou cette illustre inconnu ! L’occasion de voyager, à la découverte de coutumes et de magies, à la rencontre de créatures et de légendes. ~ À chaque représentation, une pièce de théâtre et un univers improvisés à partir des suggestions du public. Création originale proposée par La Faltazi. Durée : 1h15

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/