Exposition d’aquarelles et argile par Ghislaine Urrutibehety Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, samedi 18 mai 2024.

L’âme des éléments, capturée en aquarelles et argile une exposition artistique de Ghislaine Urrutibehety aux Moutiers-en-Retz.

Ghislaine Urrutibehety, artiste inspirée par la brise océane et les rencontres, présente une exposition unique alliant aquarelles et argile aux Moutiers-en-Retz. Son Multi Morphisme artistique se nourrit de ressentis, d’observations et de rêves. À travers ses œuvres, elle invite le spectateur à créer sa propre histoire, à ressentir et à s’approprier un univers où les sensations prennent vie.

La salle intimiste de l’exposition offre un espace idéal pour instaurer ce dialogue entre l’artiste et le regardeur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

L’événement Exposition d’aquarelles et argile par Ghislaine Urrutibehety Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire