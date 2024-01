VIDE-CALES ET VIDE-GRENIERS Port de Gravette La Plaine-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

VIDE-CALES ET VIDE-GRENIERS Port de Gravette La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Vide-cales et vide-greniers

Vide-cale avec professionnel vente de bateaux et d’articles de pêche une centaine d’exposants

Buvette sur place et restauration sur le port

Menu:

moules frites et dessert

menu enfants

.

Port de Gravette Boulevard de la Tara

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire micheldiard29@gmail.com



L’événement VIDE-CALES ET VIDE-GRENIERS La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire