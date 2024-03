LA NUIT DES MUSEES MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS Le Pallet, samedi 18 mai 2024.

La nuit des Musée au Musée du Vignoble Nantais

Exposition Le motif dans le paysage |

Nathalie Beckouche est artiste-tisserande, un art qu’elle mêle à l’observation des paysages pour des créations sensibles et originales. Après plusieurs mois de travail avec les élèves de l’école Gustave Roch d’Aigrefeuille-sur-Maine, les oeuvres collaboratives seront exposées toute la soirée en présence de l’artiste et de ses créations.|

Concert Cand’elles |

Le duo propose un concert métissé à la croisée des multiples cultures et sonorités d’Amérique latine, comme en écho aux oeuvres exposées de Nathalie Beckouche. Mayomi Moreno, chanteuse cubaine et Ellen Pelé, pianiste et chanteuse, vous entraînent dans l’univers des musiques caribéennes.|

Evénement gratuit, sans réservation||

Restauration sur place avec La Crêpe en Balade et dégustation de vins proposée par le musée| .

MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS 82, rue Pierre Abélard

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire reservations@vignoble-nantais.fr

