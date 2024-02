FÊTE DU VÉLO, LE PROGRAMME COMPLET EN DESTINATION PORNIC Pornic, samedi 18 mai 2024.

FÊTE DU VÉLO, LE PROGRAMME COMPLET EN DESTINATION PORNIC Pornic Loire-Atlantique

La Fête du vélo, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la petite reine

La Fête du vélo est un événement annuel organisé par Pornic agglo Pays de Retz. Elle se déroule sur plusieurs communes de Destination Pornic et propose une multitude d’animations pour tous les âges et tous les niveaux.

Les temps forts de la Fête du vélo 2024

La Fête du vélo 2024 se déroulera du 14 mai au 16 juin. Au programme, de nombreuses animations pour découvrir le territoire à vélo, en famille ou entre amis :

Randonnées à vélo pour tous les niveaux, de 5 à 50 kilomètres

Balades gourmandes, avec des dégustations de produits locaux

Ateliers de réparation et de sensibilisation à la sécurité routière

Spectacles et animations pour petits et grands.

5 conseils pour participer à la Fête du vélo

Voici quelques conseils pour profiter au maximum de la Fête du vélo :

réservez votre vélo à l’avance, si vous n’en possédez pas. Voici nos adresses de loueurs de vélos locaux

portez un casque, pour votre sécurité

pensez à prendre de l’eau et des snacks, pour ne pas vous déshydrater ou avoir faim

renseignez-vous sur le programme des animations, pour ne rien manquer

soyez respectueux des autres participants, et des riverains.

La Fête du vélo est un événement festif et convivial, qui permet de découvrir les 15 communes de Destination Pornic de manière originale.

N’hésitez pas à y participer !

Retrouvez ici toutes les animations programmées en Destination Pornic du 4 mai au 16 juin, dans le cadre de la Fête du vélo 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

