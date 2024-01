BREV’ DE JARDIN Saint-Brevin-les-Pins, samedi 18 mai 2024.

BREV’ DE JARDIN Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

À vos outils, à vos plantes ! Samedi 180 mai, de 9h30 à 18h, a lieu le traditionnel marché aux plantes Brev’ de Jardin. Un événement, organisé par la Ville de Saint-Brevin, à retrouver au Parc du Pointeau.

C’est le retour de la manifestation annuelle qui met en avant le jardin et tout ce qui s’y rattache.

En plus du marché aux plantes, des ateliers et diverses animations sont prévus (concert, ateliers, etc.).



Foire aux exposants

Ils sont plus d’une trentaine d’exposants à se rendre au parc du Pointeau : un producteur de safran, des pépiniéristes, des vendeurs de matériels de jardinage mais aussi de vannerie ou de céramique…

Nombreux événements

Une distribution de compost

Une distribution gratuite de compost est proposée par le service environnement de la Communauté de Communes Sud Estuaire (CCSE). Cette distribution est destinée uniquement aux particuliers. Le volume maximum de compost est limité à 80 litres par personne. Il est prié d’apporter ses propres contenants (poubelles, seau, sacs plastiques…).

Des animations toute la journée

Programme prochainement

Parc du Pointeau

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@saint-brevin.fr



