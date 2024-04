Nuit Européenne des Musées Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, samedi 18 mai 2024.

Le Musée du Pays de Retz se pare de mystère pour la Nuit Européenne des Musées à Villeneuve-en-Retz !

Poussez les portes du Musée du Pays de Retz et embarquez pour une exploration captivante de l’histoire et des traditions de ce territoire. Laissez-vous transporter à travers les époques et découvrez les secrets du Pays de Retz, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui.

Plongez dans l’atmosphère envoûtante du musée à la nuit tombée, pour une immersion inédite dans ses expositions.

Explorez les secrets du Pays de Retz sous un nouveau jour

visitez librement le musée et ses collections, enrichies de nouveautés et mises en valeur.

admirez les blasons du Pays de Retz et les cartes anciennes de la Baie de Bretagne dans une ambiance nocturne particulière.

rencontrez des associations locales passionnées et découvrez leurs présentations informatives.

3 bonnes raisons de ne pas manquer cet événement

un rendez-vous incontournable et original. Vivez une expérience culturelle inédite dans un lieu historique et atypique.

une lumière particulière. Laissez-vous envoûter par la magie du musée à la tombée de la nuit.

animations ponctuelles. Participez à des moments insolites tout au long de la soirée.

Le programme complet sera disponible en mai. Préparez-vous à vivre une Nuit Européenne des Musées inoubliable au Musée du Pays de Retz !

Informations pratiques

rendez-vous à Bourgneuf-en-Retz pour cette soirée exceptionnelle.

l’entrée est gratuite pour tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18

Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire apr@museedupaysderetz.fr

