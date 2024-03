NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, samedi 18 mai 2024.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, le Musée du Pays de Retz vous propose une découverte originale de ses expositions à la nuit tombée, rendez-vous à Bourgneuf-en-Retz.

En plus de la visite libre du Musée du Pays de Retz, de ses collections pédagogiques et ludiques, de ses nouveautés et mises en valeur, de l’espace dédié aux blasons du Pays de Retz, des cartes anciennes de la Baye de Bretagne et du Pays de Retz des 17e et 18e siècles,… des associations locales vous feront partager leur passion par la présentation de supports informatifs.

Programme complet en cours de réalisation, disponible ici au mois de mai.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18

Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire apr@museedupaysderetz.fr

