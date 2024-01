Conférence : La restauration de l’église Notre-Dame de l’Assomption d’Étretat 181 Rue de Paris Le Havre, mardi 26 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 18:00:00

fin : 2024-03-26

Mardi du patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Par Judicaël de la Soudière-Niault, cabinet NASCA et Charlottre Bisognani, cabinet Urbiconseil.

Construite entre les 12ème et 15ème siècles au cœur du bourg d’Étretat, l’église Notre-Dame de l’Assomption se caractérise par sa haute tour-lanterne et son architecture qui mêle les styles roman et gothique. Affecté par le passage du temps, l’édifice a fait l’objet d’un diagnostic approfondi en 2019 par Judicaël de la Soudière-Niault, architecte du patrimoine, qui a défini un programme de travaux en vue de sauvegarder le bien, classé au titre des Monuments historiques depuis 1840. La conférence vous fera découvrir l’analyse architecturale, historique et structurelle qui a nourri le diagnostic ainsi que l’ambitieuse campagne de restauration qui commence.

Portée par la commune, elle est soutenue par une souscription de la Fondation du patrimoine à laquelle vous pouvez participer : Église Notre-Dame de l’Assomption d’Étretat (fondation-patrimoine.org).

Gratuit – Durée : 1h

Réservation obligatoire

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



