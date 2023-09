LES COUSTOUS – 17ÈME RANDO VTT Villasavary, 7 octobre 2023, Villasavary.

Villasavary,Aude

Le samedi 7 octobre, partez à l’assaut des collines cathares ! L’association Lous Pounpils organise cette année sa 17ème randonnée VTT «Les Coustous».

Au départ de Villasavary, dans un espace labellisé FFC, 3 parcours (15, 30 ou 45 km) vous conduiront sur des chemins empreints de culture et d’histoire. Tour à tour sauvages, techniques et roulants, ces 3 circuits vous feront découvrir de splendides panoramas sur les Pyrénées au Sud et la Montagne Noire au Nord.

Les inscriptions se font en ligne sur le site Adéorun. Une randonnée pédestre de 10km est également proposée.

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre l’association Lous Pounpils..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Villasavary 11150 Aude Occitanie



On Saturday October 7, take to the Cathar hills! The Lous Pounpils association is organizing its 17th « Les Coustous » mountain bike ride.

Departing from Villasavary, in an FFC-approved area, 3 routes (15, 30 or 45 km) will take you along paths steeped in culture and history. By turns wild, technical and rolling, these 3 circuits will take you through splendid panoramas of the Pyrenees to the south and the Montagne Noire to the north.

Registration is online on the Adéorun website. A 10km hike is also available.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact the Lous Pounpils association.

Suba a las colinas cátaras el sábado 7 de octubre La asociación Lous Pounpils organiza su 17ª salida en bicicleta de montaña « Les Coustous ».

Partiendo de Villasavary, en una zona homologada por la FFC, 3 recorridos (15, 30 o 45 km) le llevarán por senderos cargados de cultura e historia. Estos 3 recorridos, salvajes, técnicos y ondulados, le permitirán disfrutar de espléndidas vistas panorámicas de los Pirineos al sur y de la Montaña Negra al norte.

Puede inscribirse en línea en el sitio web de Adéorun. También está disponible un recorrido a pie de 10 km.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la asociación Lous Pounpils.

Am Samstag, den 7. Oktober, können Sie die Hügel der Katharer erobern! Der Verein Lous Pounpils organisiert dieses Jahr seine 17. Mountainbike-Tour « Les Coustous ».

Die drei Strecken (15, 30 oder 45 km) führen Sie von Villasavary aus in ein Gebiet, das mit dem FFC-Label ausgezeichnet ist, auf Wege, die von Kultur und Geschichte geprägt sind. Diese drei Strecken sind abwechselnd wild, technisch und fahrbar und bieten Ihnen herrliche Panoramen auf die Pyrenäen im Süden und die Montagne Noire im Norden.

Die Anmeldung erfolgt online auf der Adéorun-Website. Eine 10 km lange Wanderung wird ebenfalls angeboten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an den Verein Lous Pounpils wenden.

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Au Coeur des Collines Cathares