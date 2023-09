FAIRE FLEURIR Hameau de Cornèze Couffoulens, 30 mai 2024, Couffoulens.

Couffoulens,Aude

COMPAGNIE HINTERLAND

DANSE – TOUT PUBLIC

DUREE 45 MIN

DANS LE CADRE D’EVIDANSE

FAIRE FLEURIR met en présence un danseur, des cailloux, deux musiciens et tout un climat d’ombres et de lumières dans un espace terriblement réduit en hauteur. Assis tout autour de cette caverne de voiles sans parois, le public observe une inclinaison imposée vers le sol. Tout se déroule à une hauteur qui ne permet pas à l’homme de s’ériger sur ces deux jambes, debout. Comme dans un endroit souterrain, dans un lieu reclus, secret ou inaccessible, quelques humains se lient à la recherche d’un corps capable de tenir à quatre pattes.

Chorégraphie, interprétation

Nicolas Fayol

Création musicale, interprétation

Mont Analoque, Alex Vanpelt

Ben Lupus

Création vidéo et lumineuse

Chicane nocturne, Jeronimo Roe

Regard extérieur

Rebecca Journo

Administration, production

Elise Remy.

2024-05-30 20:30:00 fin : 2024-05-30 . EUR.

Hameau de Cornèze

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



DANCE – ALL AUDIENCES

DURATION 45 MIN

AS PART OF EVIDANSE

FAIRE FLEURIR brings together a dancer, pebbles, two musicians and a whole atmosphere of light and shadow in a space that’s terribly small in height. Seated all around this cavern of wall-less sails, the audience observes an imposed inclination towards the ground. Everything takes place at a height that makes it impossible for humans to stand upright on their own two legs. As if in a subterranean, reclusive, secret or inaccessible place, a few humans join forces in search of a body capable of standing on all fours.

Choreography, interpretation

Nicolas Fayol

Musical creation, interpretation

Mont Analoque, Alex Vanpelt

Ben Lupus

Video and lighting design

Chicane nocturne, Jeronimo Roe

Outside view

Rebecca Journo

Administration, production

Elise Remy

COMPAGNIE HINTERLAND

DANZA – TODOS LOS PÚBLICOS

DURACIÓN 45 MIN

EN EL MARCO DE EVIDANSE

FAIRE FLEURIR reúne a una bailarina, guijarros, dos músicos y toda una atmósfera de luces y sombras en un espacio terriblemente pequeño en altura. Sentado alrededor de esta caverna de velas sin paredes, el público se ve obligado a inclinarse hacia el suelo. Todo se desarrolla a una altura que hace imposible que las personas se mantengan en pie sobre sus dos piernas. Como en un lugar subterráneo, recluso, secreto o inaccesible, unos cuantos humanos se reúnen en busca de un cuerpo capaz de mantenerse en pie a cuatro patas.

Coreografía, performance

Nicolas Fayol

Creación musical, interpretación

Mont Analoque, Alex Vanpelt

Ben Lupus

Diseño de vídeo e iluminación

Chicane nocturne, Jeronimo Roe

Vista exterior

Rebecca Journo

Administración, producción

Elise Remy

HINTERLAND COMPANY

TANZ – FÜR ALLE ZUSCHAUER

DAUER 45 MIN

IM RAHMEN VON EVIDANSE

FAIRE FLEURIR bringt einen Tänzer, Kieselsteine, zwei Musiker und ein ganzes Klima aus Licht und Schatten in einem schrecklich reduzierten Raum in der Höhe zusammen. Das Publikum sitzt rund um diese Höhle aus wandlosen Segeln und schaut in einer auferlegten Neigung auf den Boden. Alles spielt sich in einer Höhe ab, die es dem Menschen nicht erlaubt, sich auf zwei Beinen aufzurichten. Wie an einem unterirdischen Ort, an einem zurückgezogenen, geheimen oder unzugänglichen Ort, verbinden sich einige Menschen auf der Suche nach einem Körper, der auf vier Beinen stehen kann.

Choreografie, Interpretation

Nicolas Fayol

Musikalische Gestaltung, Interpretation

Mont Analoque, Alex Vanpelt

Ben Lupus

Video- und Lichtgestaltung

Nachtschikane, Jeronimo Roe

Externer Blick

Rebecca Journo

Verwaltung, Produktion

Elise Remy

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11