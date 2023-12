ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 28 mai 2024, Narbonne.

Narbonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 20:00:00

fin : 2024-05-28

Pour son deuxième concert à la Scène Nationale, l’Orchestre national de France met une fois encore à l’honneur l’inégalé répertoire symphonique français.

Chopin tout d’abord, avec le deuxième concerto pour piano et orchestre. En soliste, Alexandre Kantorow, la nouvelle personnalité stellaire du piano français, vainqueur du prestigieux Concours Tchaïkovski de Moscou. OEuvre emblématique de la double identité du compositeur, le deuxième concerto est un sommet de romantisme, notamment le Larghetto central, que même Liszt qualifia « d’idéale perfection. »

En seconde partie, l’une des pièces majeures du répertoire français, la « langue maternelle » de cet orchestre fondé à Paris en 1934 : La Mer de Claude Debussy (1905). Un poème sonore, une symphonie abstraite en trois mouvements qui va jusqu’à saisir l’insaisissable. Complétée par la célébrissime Pavane de Fauré, une pièce amoureuse reprise tant et tant de fois par des musiciens de tous les horizons au cours de l’histoire..

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11