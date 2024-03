THE CRAKERS + 60’s DJ’S SET 100% VINYL L’intermediaire Marseille, samedi 16 mars 2024.

THE CRAKERS + 60’s DJ’S SET 100% VINYL ♫♫♫ Samedi 16 mars, 19h00 L’intermediaire 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-17T01:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-17T01:00:00+01:00

MJC ça vous parle ?

Pour sa troisième soirée, le Marseille Jerk club a le plaisir d’inviter les CRAKERS pour un live croustillant et une poignée de Dj’s pour un set 100% vinyle Swinging Marseille 60’s

19H – 21H30

Championnat du monde de Marseille d’apéritif sur table

21H30

Concert live THE CRAKERS !

Mod band aux saveurs sudistes. Ces champions de l’apéritif feront croustiller vos oreilles ! Un set maximum R&B tout droit sorti de Canebiere Street !

22H30 – 01H

60’s DJ’S SET 100% VINYL + BEST DANCER

GARAGE – JERK – SOUL – BOOGALOO – FREAKBEAT …

special guest : DON MORGUITO (Rennes), TITOU 007, PHIL D’HUGGY BEAR, NIC MERONE, PHIL THE FUZZ, JUNIOR.

PRIX : 5€

60’s DRESS CODE PLEASE

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]