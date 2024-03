Visite et dégustation (Wine Tour) Trets, jeudi 2 mai 2024.

Le domaine phare de l’appellation Sainte-Victoire vous accueille pour une visite du domaine et dégustation de vins.

Niché dans un écrin exceptionnel sur les contreforts de la montagne Sainte-Victoire, Le Mas de Cadenet, domaine phare de l’appellation, s’offre une vue imprenable sur cette montagne mythique.

A 30 min d’Aix en Provence et 40 min de Marseille, nous vous accueillons pour vous faire découvrir le domaine à travers des visites et dégustations.

Nos visites suivent le parcours du grain de raisin jusqu’à la bouteille de vin, suivi d’une dégustation de 4 vins. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:30:00

fin : 2024-09-30 15:30:00

Mas de Cadenet, Chemin D57

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur boutique@masdecadenet.fr

