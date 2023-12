Match OM – Shajktar Donetsk 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-22 21:00:00

fin : 2024-02-22 Les Olympiens recevront les Ukrainiens en Ligue Europa pour une place en 8es de finale..

Une semaine après le match aller, l’OM recevra l’équipe ukrainienne Shajktar Donetsk pour une place en huitièmes de finale d’Europa League. .

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

