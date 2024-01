PICON MON AMOUR + MIME La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, mardi 30 avril 2024.

PICON MON AMOUR + MIME ♫♫♫ Mardi 30 avril, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) A aprtir de 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T20:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-30T20:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:30:00+02:00

PICON MON AMOUR Après avoir enflammé les Soirées d’Automne, ils reviennent à la maison pour vous montrer de quel picon ils se chauffent !! Lauren à l’accordéon, ukulélé et au chant, Jojo aux multi-basses-batteries, chant et clownerie nous dérident à coup d’ébats culottés et de chansons festives. Dans un show musical où tout peut arriver, ils prennent à témoin le public pour tisser une toile où volent en éclat les intimités conventionnelles. Sans complexe, ce couple un peu fêlé laisse passer la lumière d’une cocasse chansonnerie où l’on se laisse aller à leur spontanéité farceuse.

MimE De la Chanson Française à tendance Rock’n’roll, une poésie tantôt drôle tantôt rugueuse portée par une orchestration qui rappelle le meilleur des seventies un orgue Hammond, une batterie et une guitare électrique, le tout au service d’une communion généreuse et transpirante avec le public.

Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30.

Tarifs :

►En prévente (hors frais de loc.) Debout 12€ / Réduit 10€ / Réduit Châteaurenardais 5€ (uniquement sur lespassagers.net dans la limite des places disponibles).

►Sur place Debout 15€.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/picon-mon-amour-mime »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]