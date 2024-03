Bourse aux vêtements Printemps/Eté & Puériculture Salle Malacrida Pélissanne, mercredi 1 mai 2024.

Bourse aux vêtements printemps/été (adultes et enfants) et puériculture.



Les ventes auront lieu le mercredi 1 mai (9h00-11h30, 14h00-17h30) et le jeudi 2 mai 2024 (9h00-12h00)

Dépôt des vêtements mardi 30 avril 2024 (9h00-11h30, 14h00-17h30)

Retrait des invendus vendredi 3 mai 2024 (8h30-12h00) .

Salle Malacrida Av. St-Roch

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fr.pelissanne.labarben@gmail.com

