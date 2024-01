LE NOZZE DI FIGARO Opéra de Marseille Marseille, mardi 30 avril 2024.

Si est le plus profond des opéras de Mozart, le plus intime et le plus magique, est incontestablement le plus parfait.

L’esprit du livret étincelant de Da Ponte (d’après Beaumarchais), la beauté des airs, la finesse de l’orchestre et l’extraordinaire construction des ensembles (le final de l’acte II !) ne cessent d’étonner le spectateur le plus blasé. Jusqu’à cette émouvante scène du pardon de la Comtesse qui inspire à Mozart l’une de ses plus belles mélodies. Figaro, Suzanne, Chérubin, le Comte et la Comtesse font partie de notre vie.

Peu d’oeuvres ont eu une telle résonance en leur temps et continuent de rythmer le théâtre de nos existences. La partition qualifiée de « » est confiée au nouveau directeur musical de l’Opéra Michele Spotti.

Livret de Lorenzo DA PONTE, inspiré de la comédie de BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro

Création à Vienne, le 1er mai 1786

Dernière représentation à Marseille, le 3 avril 2019

Direction musicale Michele SPOTTI

Mise en scène et costumes Vincent BOUSSARD

Décors Vincent LEMAIRE

Lumières Bertrand COUDERC

La Comtesse Patrizia CIOFI

Suzanne Hélène CARPENTIER

Chérubin Eléonore PANCRAZI

Marceline Mireille DELUNSCH

Barberine Amandine AMMIRATI

Le Comte Almaviva Jean-Sébastien BOU

Figaro Robert GLEADOW

Bartolo Frédéric CATON

Don Basilio Raphaël BRÉMARD

Antonio Philippe ERMELIER

Don Curzio Carl GHAZAROSSIAN

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

