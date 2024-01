Banquet-Spectacle Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement, mercredi 1 mai 2024.

Banquet-Spectacle Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 12:00:00

fin : 2024-05-01

Rendez-vous dans le jardin de l’Astronef !

Un banquet-spectacle dans le jardin de l’Astronef pour se retrouver sous les arbres et faire vivre le théâtre au soleil printanier. Une occasion de présenter des petits textes croustillants, des notes joyeuses, des ébauches de travail en cours, des coups de gueule et des coups de cœur !



Aux côtés d’artistes associés, l’équipe du Théâtre de l’Astronef prépare sous les yeux des spectateurs un déjeuner à partager.



Au menu petits et grands plats, éclats de voix, éclats de mots, brossage clownesque, verbe accentué, parole engagée, chanson fantasque et musiques soufflées !



Durée 2h

Dès 7 ans

EUR.

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Banquet-Spectacle Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-17 par Ville de Marseille