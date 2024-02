Repas champêtre à la bambouseraie de Sulauze et visite du domaine La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Istres, jeudi 9 mai 2024.

Repas champêtre à la bambouseraie de Sulauze et visite du domaine La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Istres Bouches-du-Rhône

Frédéric et Valérie Fano, les propriétaires, vous accueillent pour vous faire découvrir les différentes facettes de leur exploitation ! À 5 kilomètres du centre d’Istres, vous vous retrouverez, au Domaine de Sulauze en pleine campagne.

Après une visite du domaine, où vous découvrirez la culture du foin de Crau (unique aliment pour animaux bénéficiant d’une AOP), l’élevage d’un troupeau de vaches Aubrac et l’insolite bambouseraie du Domaine datant du début du XXème siècle, Frédéric vous propose un repas champêtre sur la terrasse ombragée, au cœur du domaine.



Menu Entrée terrine du domaine Plat Viande du domaine accompagnée d’un gratin et de tomates provençale Dessert de saison

Boissons non incluses



Visite + repas = 30 € pour les adultes /19 € pour les enfants de moins de 10 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 12:00:00

fin : 2024-05-09 16:00:00

La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Domaine de Sulauze

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Repas champêtre à la bambouseraie de Sulauze et visite du domaine Istres a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme d’Istres