À pas de loup Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

Un spectacle adapté aux très jeunes enfants pour partager un moment doux et poétique comme une promenade en en pleine nature après la pluie.Enfants

Spectacle très jeune public

A partir de 4 mois

Cie La petite mélodie



Dans la forêt, tout un monde merveilleux se réveille quand vient la pluie les grenouilles se préparent à aller à une grande une fête, deux hérissons dansent des claquettes, Monsieur Escargot se fait tout beau… Et quelque part, entre les branches et les arbres il y a le loup !



« Promenons dans les bois, pendant que le loup n’y est pas… » Et si le loup était un tout petit loup, un bébé loup ?



Trois petits pas de danse, des marionnettes et des chansons sur des airs de blues, de slam et de comptines, pour s’éveiller et rêver , chanter et danser, dès 4 mois. A Pas d e Loup est un spectacle doux, poétique et interactif sur le thème de la forêt , des animaux et du loup.



Des marionnettes viendront rencontrer les enfants pendant et après le spectacle. 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:00:00

fin : 2024-05-03

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

