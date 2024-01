Expo de NATHALIE SAVON : De la lumière à la matière, la photosynthèse 48 Boulevard Dethez Istres, jeudi 2 mai 2024.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-26

Peinture – Polyptyques – Tempera à l’oeuf sur bois

« Je suis passée par la faculté d’Arts Plastiques de Paris. J’ai après sinué les musées, aimé dessiner. Mon apprentissage de la peinture à la tempéra à l’oeuf est en revanche autodidacte, déduit de lectures et d’un travail opiniâtre.

J’ai commencé la peinture à l’huile et la tempéra en 2014 et mon intention réside dans ces quelques mots écrits par mon fils: « Elle prône une approche individuelle, misant sur le jugement du coeur. Ses oeuvres ne découlent pas d’une vérité simple, arithmétique, mais d’une volonté : cristalliser le lien entre matière et lumière, représenter la photosynthèse, tel est l’objet de ses compositions ».

Vernissage jeudi 2 mai à 18h30

À noter :

• Visite commentée de l’exposition avec l’artiste samedi 11 mai à 15h, suivi de la présentation de la technique à la tempera à l’oeuf (gratuit, sur réservation auprès du service des arts visuels).

• 2ème Grand prix de sculpture de la ville d’Istres du 21 au 26 mai – exposition/concours de 20 sculptures présentées en parallèle à l’exposition de l’artiste.

• Ouverture exceptionnelle de l’exposition dimanche 26 mai de 10h à 18h.

48 Boulevard Dethez Château des Baumes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



