Patrick Torres The Mentalism Show Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

Patrick Torres The Mentalism Show Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une soirée exceptionnelle où l’extraordinaire devient possible grâce à l’incroyable talent de Patrick Torres.

Plongez dans une expérience captivante et participative avec le spectacle époustouflant de Patrick Torres



Présenté lors de sa dernière tournée aux États-Unis.



Laissez-vous emporter par l’univers unique de ce mentaliste talentueux qui maîtrise l’art de mélanger divers styles et techniques pour créer un spectacle inoubliable.

Patrick Torres vous invite à être au coeur de l’action, car votre participation est non seulement encouragée, mais également essentielle.



Explorez son monde fascinant où la psychologie, l’influence, le détournement d’attention, et l’humour se conjuguent pour lire dans vos pensées, créant ainsi une expérience immersive qui défie les limites de votre réalité.



Réservez dès maintenant pour vivre une soirée exceptionnelle où l’extraordinaire devient possible grâce à l’incroyable talent de Patrick Torres. 14.5 14.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 20:00:00

fin : 2024-05-02

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Patrick Torres The Mentalism Show Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-27 par Ville de Marseille