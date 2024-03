Ciné Jeune Mars et avril Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

Un rendez-vous spécial pour la jeunesse avec »’Cine-jeune » à la Bibliothèque Alcazar BMVR.Enfants

Un rendez-vous spécial pour la jeunesse avec « Cine-jeune ».



Au programme une palette cinématographique proposant des films d’animation, des courts et longs métrages pour petits et grands.



• Mardi 5 mars à 15h

Film d’animation à partir de 11 ans, 2h10.

Un jeune garçon va être initié en karaté par un vieux maître.



• Jeudi 7 mars à 15h

Film d’animation à partir de 6 ans, 1h30

Dans les années 1930, une jeune fille désire intégrer une équipe de pompiers.



• Mercredi 3 avril à 15h

Film d’animation à partir de 6 ans, 1h26

Un coq et une poule vont tout faire pour sauver leurs petits oeufs d’or… Une fable familiale pleine d’humour.



• Mercredi 17 avril à 15h

Film d’animation à partir de 6 ans, 1h32

Une joyeuse bande d’animaux va devoir faire face à une menace au coeur de la forêt d’Amérique Latine… Une aventure autour de l’entraide et la préservation de l’environnement.



• Mardi 23 avril à 15h

Film d’animation à partir de 6 ans, 1h24

Une grande aventure entre trois momies égyptiennes et un archéologue malicieux…



• Jeudi 25 avril à 15h

Courts métrages d’animation à partir de 3 ans, 48 mn

Quatre histoires tendres pour les plus jeunes.



• Mardi 30 avril à 15h

Film à partir de 6 ans, 1h35

L’histoire de quatre athlètes qui rêvent d’obtenir une médaille d’or aux jeux olympiques.



• Jeudi 2 mai à 15h

Film d’animation à partir de 7 ans, 1h20

L’aventure d’un jeune lièvre courageux à la poursuite d’un mystérieux personnage… .

Début : 2024-05-02 15:00:00

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

