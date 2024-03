FESTIVAL DES CRÉATIONS PARTICIPATIVES Le Rize Villeurbanne, vendredi 31 mai 2024.

FESTIVAL DES CRÉATIONS PARTICIPATIVES _Agenda 31 mai et 1 juin Le Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T12:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T12:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

vendredi 31 mai 2024 – Toute la journée



Dans le cadre de la 2e édition des Rencontres des arts participatifs

Dans le cadre de la saison Plurielles, les femmes font Villeurbanne Le Rize accueille la première journée du premier festival des créations participatives. Les deux jours suivants, 1er et 2 juin, se dérouleront au CCO la Rayonne. Venez découvrir la richesse et la diversité des créations artistiques qui naissent de la collaboration entre des artistes professionnelles et des habitantes et habitants de la métropole de Lyon. Le programme détaillé est à venir. En 2023, pour les Rencontres des arts participatifs, la Compagnie Théâtre du Grabuge a été soutenue par la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la DRAC Auvergne-Rhône Alpes. Durée : toute la journée / Tout public Réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/festival-des-creations-participatives_31052024/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2024/01/240531_rencontres-des-arts-participatives_logo2.png »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2024/01/2024-01-26-picto_saison_plurielles.png »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2024/01/240531_rencontres-des-arts-participatives_logo2-300×157.png »}]

_Agenda Arts graphiques