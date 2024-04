Visite libre d’un éco-circuit dans une ferme permacole La Source Dorée Saint-Pierre-la-Palud, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre d’un éco-circuit dans une ferme permacole Nous vous invitons à déambuler sur l’éco-circuit de la Source Dorée pour découvrir l’application de certains principes de permaculture. 31 mai – 2 juin La Source Dorée 2 euros par personne à régler dans une urne au début de l’écocircuit. Pévoir des chaussures adaptées à la campagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Nous vous invitons à déambuler sur l’éco-circuit de la Source Dorée pour découvrir l’application de certains principes de permaculture.

Suivez les flèches rouges qui vont mèneront du poulailler vers nos jardins potagers et qui vont permettront de traverser notre forêt jardin jusqu’en haut de nos jardins

Vous pourrez faire une halte à chaque point d’arrêt, découvrir certains principes inscrits sur nos panneaux d’informations et profiter de la vue sur la vallée.

La Source Dorée 53 chemin du Chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 84 94 01 https://www.la-source-doree.fr/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69 La Source dorée est un centre de permaculture à 20 kms de Lyon, où l’on souhaite mettre en pratique une autre façon de cultiver, de cuisiner, de travailler. Notre souhait est de vous accueillir dans un lieu cohérent et ouvert à tous ceux qui cherchent à vivre un moment de reconnexion à la nature ou à en savoir plus sur notre expérience.

Vous pourrez aussi profiter des ateliers et stages de l’école de permaculture, déambuler sur notre écocircuit ou découvrir les secrets de la cuisine végétale avec l’école de cuisine.

Toute l’équipe sera très heureuse de partager son témoignage avec vous lors de votre visite. Tram train arrêt Sain-Bel à moins de 2 km (30 minutes de trajet depuis la gare)

Parking sur place pour quelques voitures

©La Source dorée