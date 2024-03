PERMIS DE CONSTRUIRE Le Rize Villeurbanne, jeudi 30 mai 2024.

Venez assister et prendre part à la présentation du résultat d’une année d’arpentage de Villeurbanne, à la rencontre des personnes concernées par les heurs et malheurs du permis de construire sur deux secteurs en pleine mutation : la ZAC Grandclément et l’ancienne usine ACI. Les récits théâtralisés permettront de comprendre par qui et comment se fabrique notre ville, par quelles étapes elle poursuit sa transformation. Spectacle écrit et joué par des citoyens amateurs et citoyennes amatrices. Avec les contributions du groupe du Théâtre du ciel du 8e arrondissement de Lyon ayant mené le même processus d’enquête en parallèle. Vous souhaitez participer au spectacle ? Trois créneaux de répétition sont proposés : – Mardi 30 avril : 14h-16h – Jeudi 2 mai : 19h-21h – Mardi 14 mai : 14h-16h Ces répétitions permettront de mener avec la compagnie un débat fictif sur la fabrique de la ville, selon un dispositif théâtral très simple appelé « controverse ». En participant à tout ou partie de ces répétitions, vous pourrez, si vous le souhaitez, intégrer les représentations finales. L’expérience de la répétition peut se vivre seule et en soi, ou comme un moyen d’anticiper et d’approfondir son expérience de spectateur.ice de la représentation. Durée 1h30 / Tout public, dès 10 ans Réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

