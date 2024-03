Exposition aux pépinières Jardins de la Rejonière Ternand, vendredi 31 mai 2024.

Exposition aux pépinières Découverte des pépinières avec vue sur le vieux village médiéval de Ternand. 31 mai – 2 juin Jardins de la Rejonière Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Les pépinières sauront susciter votre curiosité par leur gamme de plantes vivaces, de la rocaille sèche au milieu aquatique. Production en extérieur labellisée AB.

Jardins de la Rejonière La Rejonière 69620 Ternand Ternand 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://www.jardins-de-la-rejoniere.com Crée en 2008 et niché au sein d’un clos en pierres sèches, le jardin bouquetier de 3000 m² s’épanouit entre vignes et forêts. Conçu comme un « laboratoire », il permet l’observation et l’expérimentation de fleurs et feuillages « à couper », utilisables pour la réalisation de créations florales. Situé en Beaujolais des Pierres Dorées, dans le village médiéval de Ternand, le jardin abrite une riche diversité botanique composée de plantes vivaces, de rosiers et arbustes originellement destinés à l’art floral. Ouvert au public toute l’année.

© Arnaud Brouté