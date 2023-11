Cadavre Exquis L’IRIS, 31 mai 2024, FRANCHEVILLE.

Drôle, dynamique et déjanté À l’origine, le cadavre exquis est un jeu littéraire qui consiste à composer un texte ou un dessin à plusieurs mains. Chaque auteur ne voit qu’un fragment de l’écrit précédent, qui lui sert de point de départ à sa propre contribution. C’est ainsi qu’est née la première comédie écrite sous forme de « Cadavre Exquis », par six auteurs, dans un seul but : vous faire rire ! Alors oubliez tout ce que vous savez sur le théâtre et venez découvrir cette comédie folle, absurde, déjantée écrite de manière totalement inédite ! Le Saviez-vous ? Cyranos 2022 : Élu meilleur spectacle tout public Nommé au Cyrano de la meilleure comédienne Nommé au Cyrano du meilleur second rôle Cadavre Exquis

L’IRIS FRANCHEVILLE 1 Montée des Roches Rhône

