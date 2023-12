BENJAMIN TRANIE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 23 mai 2024, Caluire Et Cuire.

BENJAMIN TRANIÉ NOUVEAU SPECTACLE Après le succès de son premier spectacle « Le Dernier relais » et l’échec de son album de heavy-slam « À Fleur de Moi », Benjamin Tranié revient sur scène présenter un nouveau one-man-show. Dès ses premiers pas sur les planches il y a quelques années, Benjamin Tranié est repéré par Yassine Belattar qui lui propose de travailler avec lui sur Radio Nova. Il réussit rapidement à conquérir les auditeurs et ses chroniques prennent de l’ampleur au fil des mois. Il a gardé depuis ce goût pour la radio, puisqu’il officie aujourd’hui sur France Inter dans l’émission « Zoom Zoom Zen ». En tant que comédien, Benjamin Tranié est au générique de la série « Aspergirl », aux côtés de Nicole Ferroni, sur OCS et dans le prochain film d’Olivier Van Hoofstadt. Son premier seul-en-scène, « Le Dernier relais », a rencontré un grand succès à travers toute la France. Benjamin Tranié y excelle dans un costume d’humoriste au style particulier, dont les tirades sortent de la bouche des personnages – aussi différents que familiers – qu’il a inventés. Tout le monde en prend pour son grade – riches, pauvres, réac, écolo – à coup de punchlines et de vannes. Venez-donc découvrir les nouveaux textes, à la fois drôles et piquants, de Benjamin Tranié sur la scène du Radiant-Bellevue.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69