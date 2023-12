Acid Mammoth 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, 2 mai 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Acid Mammoth vous donne rendez-vous au Molotov le 2 mai..

Acid Mammoth est un groupe de doom metal originaire d’Athènes, en Grèce. Le groupe a été formé en 2015 par Chris Babalis Jr (Vocals & Guitars) et Dimosthenis Varikos (Bass), de bons amis depuis le lycée, avec un amour profond pour Sabbath et d’autres musiques heavy. Ils ont été rapidement rejoints par leur très bon ami Marios Louvaris (batterie) et Chris Babalis Sr. (guitares), le père de Jr. Acid Mammoth est plus qu’un simple groupe d’amis. C’est une famille.

Fin 2016, le groupe a enregistré son premier album éponyme, sorti en version numérique à l’automne 2017. L’album a été bien accueilli, et le groupe n’a pas tardé à retourner en studio pour enregistrer son deuxième album « Under Acid Hoof », cette fois-ci plus sombre, plus lourd et plus fuzzy.



En septembre 2019, le groupe signe avec Heavy Psych Sounds Records, qui accueille les Doomers grecs dans son catalogue après la première écoute du nouvel album. « Under Acid Hoof » est sorti le 24 janvier 2020 et a été très bien accueilli par les fans et les critiques.

Fin 2020, le groupe entre en studio pour enregistrer son troisième album, « Caravan », qui sort en mars 2021.



Après la sortie de « Caravan », le groupe a commencé à tourner et à donner des concerts dans toute l’Europe, alors que le monde revenait à une nouvelle normalité après la pandémie de Covid-19. Le groupe a effectué deux tournées européennes en 2022 et 2023, ainsi que de nombreux concerts dans des festivals tels que le Desertfest London, le Desertfest Antwerp et le SonicBlast Fest. En ce moment, le groupe est prêt à donner des concerts en Europe et à préparer le quatrième album d’Acid Mammoth.

