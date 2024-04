Exposition, REGARDS L’Arche Aix-en-Provence, jeudi 2 mai 2024.

L’exposition à L’Arche à Aix-en-Provence d’une vingtaine d’œuvres de Nicolas Durrande est une invitation au regard. Se laisser regarder et regarder, chacune de ses toiles ou dessins suscite un échange et une présence. Invitation à un voyage intérieur.

Nicolas Durrande est un jeune artiste de 28 ans, habitant en situation de handicap mental à L’Arche à Aix-en-Provence qui travaille dans le domaine de la peinture et du dessin. Il nous entraine dans ses œuvres dans un vis-à-vis personnel avec le monde tel qu’il le perçoit.

Portraits et paysages, sa palette traduit ses sensations révélant le caractère intime de sa présence aux êtres et aux choses. Il ouvre des voies d’étonnement et d’admiration.

Tout en développant son propre style pictural, il nous offre une vision méditative et nous pousse à l’accompagner dans sa quête de rencontre et d’harmonie.



L’Arche à Aix-en-Provence, membre de la Fédération de L’Arche en France, a ouvert il y a presque 2 ans. L’association accueille 18 personnes avec handicap mental dans 3 maisonnées à taille humaine où tous participent à la vie de la maison dans le respect du rythme et des capacités de chacun. .

L’Arche 16 avenue Paul Cézanne

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@arche-aixenprovence.org

