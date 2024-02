Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer, mardi 13 février 2024.

Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

1h 30min | Comédie, Drame

De Thaddeus O’Sullivan

| Par Jimmy Smallhorne, Timothy Prager

Avec Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates

Les femmes de la petite ville de Ballyfermot, en Irlande, espèrent toutes être les heureuses élues qui pourront effectuer un pèlerinage dans la ville sacrée de Lourdes, en France. Au cours d’une soirée de tombola pour le moins mouvementée, Lily, Eileen, Dolly et Chrissie remportent le prix tant convoité. Au fil de ce voyage d’une vie, le quatuor découvre le véritable sens de l’amitié et du pardon, en plus de vivre tour à tour un miracle personnel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 21:00:00

fin : 2024-02-13 23:00:00

Relais Culturel Av Van Gogh

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

