Troll d’histoire ! Théâtre l’Archange Marseille 8e Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-02

Rendez-vous au Théâtre l’Archange avec le spectacle jeune public « Troll d’histoire ! ».Enfants

Asseyez-vous bien confortablement dans votre siège, les êtres fantastiques du Petit Peuple viennent à votre rencontre.



Deux voyageurs viennent vous saluer ; il remplissent la plus noble des mission pour leurs tribu : partager des histoires. Grâce à votre attention, ces créatures vont protéger leur monde.



Sypha, le troll des terriers, vous apprendra tout sur le petit peuple et Saulmy, venant du bout du bord du monde, vous enchantera par ces mélodies.

Un voyage onirique, drôle et sensible qui ravira grands et petits !



Cie Menest’rolls

De 5 à 11 ans

Durée : 45 minutes

Théâtre l’Archange 36 rue Negresko

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Troll d’histoire ! Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-10 par Ville de Marseille