The Congos + The Gladiators 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

Début : 2024-05-02 20:30:00

fin : 2024-05-02

The Congos + The Gladiators vous donnent rendez-vous au Molotov le 2 mai.

[Reggae, Roots]



Au programme de la soirée :



• The Congos

[Reggae – JM]



Les Congos sont un des derniers groupe jamaïcain resté dans sa formation originale depuis les années 70 et on ressent forcément cette unité, cette cohésion puissante lors de leurs concerts qui sont autant de véritables messes rastafariennes.

En effet Cedric Myton, Ashanti Roy, Watty Burnett et Talash, le dernier arrivé, sont bien de vrais rastas qui vivent et agissent conformément à l’image qu’ils véhiculent et qui sont restés proches de leurs racines et de leurs principes.



Bien entendu leur notoriété s’est d’abord construite autour du mythique album « Heart of the Congos » enregistré au légendaire studio Black Ark de Lee « Scratch » Perry et qui contient des perles du reggae roots mettant à l’honneur leur performances vocales comme « La La Bam Bam », « Open The Gate » ou « Congo Man » mais surtout le fameux « Fisherman » qui est considéré par le magazine Rolling Stone comme l’un des dix meilleurs titres reggae de tous les temps.



Toujours infatigables ils entrent à nouveau en studio enregistrer un nouvel album qui sortira au printemps 2024 à l’occasion d’une tournée européenne où ils partageront l’affiche avec les Gladiators, un autre grand nom de la musique jamaïcaine.



Préparez-vous à des grands moments de fête.



• The Gladiators

[Reggae – JM]

Les Gladiators ont été fondés en 1967 par Albert Griffiths qui a choisi ce nom après avoir vu les combats de gladiateurs dans le film « Ben Hur ». L’idée de ces hommes qui combattaient pour leur liberté, à l’image de la lutte contre Babylone, séduit aussitôt les rastas et colle encore aujourd’hui au combat contre la dureté de la vie en Jamaïque.



Ils ont écrit des titres emblématiques du Roots Rock Reggae des années 70 tels que « Hello Carol », « Bongo Red » ou « Roots Natty », mais c’est en 1976 avec la sortie chez Virgin du légendaire « Trenchtown Mix Up » qu’ils atteignent une notoriété internationale et partagent l’affiche d’autres grands noms du reggae comme Toots & the Maytals, U-Roy ou Jimmy Cliff en Europe ou aux USA.



Ayant toujours enchaîné les tournées depuis cette époque, Albert Griffiths décide de prendre une retraite méritée en 2004 en passant le leadership des Gladiators à son fils Al à l’occasion de la sortie de l’album « Father and sons », son autre fils Anthony assurant déjà la batterie au sein du groupe depuis 1997.



Après la sortie en 2019 du dernier album « Roots Legacy », composé à la fois de nouveaux titres et de grands classiques du groupe qu’ils jouent bien sur en concert, les Gladiators avaient repris le chemin des tournées. Malheureusement le Covid a stoppé cet élan et c’est donc avec une grand joie qu’ils vont s’associer à un autre groupe majeur de l’histoire du reggae jamaïcain, The Congos, pour une tournée qui s’annonce d’ores et déjà mémorable.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



