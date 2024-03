Fado Patrimoine de l’Humanité Encagnane Aix-en-Provence, vendredi 5 avril 2024.

Exposition informative sur le Fado présentée par l’association Pportulan et concert de Fado parTereza de Almeida et Bernard de Giorgi.

EXPOSITION

Fado Patrimoine de l’Humanité que l’Association Portulan présente à la Mareschale, est une exposition informative sur le fado, très bien illustrée et réalisée par l’Institut Camões et le Musée du Fado de Lisbonne. Elle retrace, au moyen de documents d’archives, l’histoire du fado de ses débuts à nos jours. Le fado est un art du spectacle musique et poésie qui se développe au XIX° siècle. Il est le résultat d’un processus de fusion de plusieurs cultures danses afro-brésiliennes qui viennent d’arriver en Europe, genres locaux de danses et de chants, traditions musicales des zones rurales apportées par les vagues successives de migrations internes et, chanson urbaine cosmopolite du début du XIX° siècle. En 2011, le fado, chant populaire urbain du Portugal, est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



CONCERT

Tereza De Almeida est née à Lisbonne et y a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Le fado a donc été ancré dans son être depuis son plus jeune âge. Tardivement, c’est ce mode d’expression musicale qui lui a permis de maintenir le lien avec ses origines, d’y plonger au fin fond de son âme et de transmettre de manière authentique ce sentiment de saudade caractéristique de la culture portugaise. Pour ce concert, Tereza De Almeida sera accompagnée à la guitare par Bernard De Giorgi. Ensemble, ils présentent un spectacle de fado, original dans leurs arrangements musicaux et les brèves présentations contextualisées. .

Début : 2024-04-05 18:30:00

Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

