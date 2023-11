Spectacle « N’I a Pro » de Marie Coumes et Laurent Cavalié à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 17 décembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

« Ni a pro! » » Ca suffit » crièrent en occitan les vignerons languedociens condamnés à la misère et à l’exil. Les chanteurs Marie Coumes (La Mal Coiffée) et Laurent Cavalié ont recueilli leurs récits et les racontent en musique….

« Ni a pro! » « That’s enough » cried the Languedoc winegrowers condemned to poverty and exile. Singers Marie Coumes (La Mal Coiffée) and Laurent Cavalié have collected their stories and set them to music…

« Ni a pro », el grito occitano de los viticultores del Languedoc condenados a la miseria y al exilio. Los cantantes Marie Coumes (La Mal Coiffée) y Laurent Cavalié han recogido sus historias y les han puesto música….

« Ni a pro! » « Es reicht! » riefen die Weinbauern des Languedoc, die zu Elend und Exil verurteilt waren, auf Okzitanisch. Die Sänger Marie Coumes (La Mal Coiffée) und Laurent Cavalié haben ihre Geschichten gesammelt und erzählen sie mit Musik…

