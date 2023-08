Ma Retraite J’en Profite ( MRJP) Couetron au Perche Creissels, 16 mai 2024, Creissels.

Ma Retraite J’en Profite ( MRJP) Jeudi 16 mai 2024, 14h00 Couetron au Perche

Sur fond d’enquête policière menée par deux inspecteurs genre » pieds nickelés », quatre jeunes retraités font vovre musicalement et en chansons un lieu associatif où se croisent au rythme des saisons de multiples personnages hauts en couleurs.

« Aux pôtes Agés », on rit, on cayse, on chante surtout, on explore les pistes d’une retraite heureuse.

Couetron au Perche salle des fêtes Creissels 12100 Aveyron Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T14:00:00+02:00 – 2024-05-16T17:00:00+02:00

2024-05-16T14:00:00+02:00 – 2024-05-16T17:00:00+02:00

retraite