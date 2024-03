Le noir la matière et la lumière Musée Soulages Rodez, samedi 18 mai 2024.

Le noir la matière et la lumière La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée Soulages

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Ce projet est développé entre l’école primaire publique Célestin Rossignol à Sainte-Croix et le musée Soulages, grâce à l’intervention d’Hélène Archeray, conseillère pédgogique de l’Aveyron. La classe s’est rendue au musée Soulages en février où une médiation a été organisée autour du dernier tableau peint par Pierre Soulages le 15 mai 2022. Suite à cette médiation, un atelier a été proposé visant à comprendre les liens entre la matière et la lumière. Les élèves ont découpé et collé des matériaux différents sur un fond neutre, en jouant sur la matité et la brillance des éléments proposés (plastique, ficelle, carton, traits à la mine de plomb). Suite à cet échange, une intervention a eu lieu le 15 mars en classe, avec un deuxième atelier autour des outils et des traces laissés dans la peinture, en lien avec les outrenoirs de Pierre Soulages. Les oeuvres réalisées par les enfants seront présentées à l’occasion de la nuit des musée accompagnée d’une médiation (cartel, présentation orale).

Musée Soulages Av. Victor Hugo, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

