Journée Sport et Convivialité St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul, 18 mai 2024, Saint-Jean-et-Saint-Paul.

Saint-Jean-et-Saint-Paul,Aveyron

Le Fort s’anime : journée conviviale sportive pour tout niveau : (initiation, confirmé), marche en groupe adultes et enfants. YOGA, Courses d’orientation, utilisation découverte des vélos électriques sur parcours très facile..

2024-05-18 fin : 2024-05-18 . EUR.

St-Jean d’Alcas

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie



Le Fort comes alive: a friendly field day for all levels (beginners to advanced), group walks for adults and children. YOGA, orienteering, discovery of electric bikes on very easy course.

Le Fort cobra vida: jornada deportiva amistosa para todos los niveles (de principiantes a avanzados), paseos en grupo para adultos y niños. YOGA, orientación, descubrimiento de las bicicletas eléctricas en un recorrido muy fácil.

Le Fort s’animime: Geselliger Sporttag für alle Niveaus: (Anfänger, Fortgeschrittene), Wanderungen in Gruppen von Erwachsenen und Kindern. YOGA, Orientierungsläufe, Nutzung von Elektrofahrrädern auf einer sehr leichten Strecke.

