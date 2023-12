Balade derrière un troupeau pour la montée en Estive 1 Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église, 1 décembre 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Matinée balade au cœur de l’Estive. Venez suivre un troupeau partant en transhumance vers l’Aubrac. Renseignement et réservation obligatoire au : 05 65 70 71 30..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . 10 EUR.

1 Avenue de Rodez LAISSAC

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Morning walk in the heart of the Estive. Come and follow a herd on its transhumance to Aubrac. Information and booking required: 05 65 70 71 30.

Paseo matinal en el corazón del Estive. Venga a seguir a un rebaño en su trashumancia hacia Aubrac. Información y reservas: 05 65 70 71 30.

Vormittags Wanderung im Herzen der Estive. Folgen Sie einer Herde, die sich auf den Weg in den Aubrac macht. Informationen und Reservierung erforderlich unter: 05 65 70 71 30.

Mise à jour le 2023-11-23 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS