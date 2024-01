Pixel Aventure: après-midi et soirée jeux Mur-de-Barrez, samedi 25 mai 2024.

Pixel Aventure: après-midi et soirée jeux Mur-de-Barrez Aveyron

Explorons ensemble le monde du numérique.

De 14h à 22h au Gymnase de Mur-de-Barrez: des animations gratuites et tout public.

Au programme:

– de 14h à 19h: visite electro sound exposition sur le son

– de 19h à 22h: animation jeu video Just Dance et Blind Test musical

Possibilité de restauration sur place.

Inscription à la bibliothèque de Mur-de-Barrez: bibliothequemur@gmail.com

Animation proposée par la Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène et son réseau de lecture. EUR.

Gymnase

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

