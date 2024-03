Concert de violon de Prague Rodez, vendredi 24 mai 2024.

Concert de violon de Prague Rodez Aveyron

Les Violons de Prague, un concert ouvert à tous, réunissant les meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des plus prestigieuses Soprano de la République Tchèque.

Les Violons de Prague nous offrent 1h20 de temps suspendu, comme une trêve musicale.

Un voyage dans la beauté de la musique classique…

Plus qu’un concert…un remède.

Tarifs 20€ tarif jeune de 7ans à 26 ans, 27€ tarif réduit (dem d’emploi, PMR, carte adhérent grandes enseignes, groupes à partir de 5 et CE), 30€ plein tarif, 35€ carré or (les 10 premiers rangs) 20 20 EUR.

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

