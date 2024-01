Robins » Expérience Sherwood » Théâtre de la Maison du Peuple Millau, vendredi 24 mai 2024.

Fête de fin de saison

Théâtre

Tout public dès 12 ans 2h

ROBINS Expérience Sherwood, Le Grand Cerf bleu

Vendredi 24 Mai 20h30

Salle Senghor

Tarif B

« Un ton parodique efficace qui désacralise autant le mythe de Robin des Bois que les propos de nos contemporains. » larevueduspectacle.fr

Et si la forêt de Sherwood devenait le lieu d’une expérience alternative et écologique ? Le collectif du Grand Cerf bleu s’empare du mythe de Robin des Bois et de son carquois, pour décocher des flèches aux pointes d’humour acide !

Du Moyen Âge à Hollywood, le personnage de Robin des Bois a revêtu plusieurs visages, sombre d’abord, romanesque ensuite. C’est à l’époque élisabéthaine, dans le folklore des fêtes de mai, qu’il est devenu un noble déchu de ses titres, un justicier social volant aux riches pour donner aux pauvres.

ROBINS Expérience Sherwood tisse des ponts entre la légende de Robin (égratignée au passage) et notre actualité marquée par le changement climatique. Une bal(l)ade pleine d’impertinence et même de dérision, dans une forêt de Sherwood réinventée !

Dans le cadre d’une tournée du collectif En Jeux

Écriture, mise en scène Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur Avec Adrien Guiraud ou Nicolas Lebricquir, Thomas Delpérié, Laureline Le Bris-Cep, Nolwenn Peterschmitt, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur, Richard Sammut Dramaturgie, traduction Clément Camar Mercier Scénographie Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur, Valentin Paul Création lumière Valentin Paul Création son Émile Wacquiez

Autour du spectacle

Dans le cadre du parcours du spectateur Sous le signe du Vivant

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie maisondupeuple.millau@orange.fr

