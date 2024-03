Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel, dimanche 19 mai 2024.

Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Une invitation à la danse proposée par l’association Lous Dansaïres

Animation musicale avec Eric et Didier (valses, tangos, tchatchas et autres madisons…). Les danseurs auront la possibilité de déguster des gourmandises, thé et autres boissons et de se reposer confortablement grâce aux tables disposées pour l’occasion.

RDV 15h, à la salle d’animation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie

L’événement Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2024-03-05 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES