Zoé Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Zoé c’est l’histoire d’une petite fille dont les parents sont comédiens ce qui peut paraître tout à fait normal mais le père est bipolaire (maniaco-dépressif disait-on, il y a quelques années)..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . 14 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Zoé is the story of a little girl whose parents are actors, which may seem perfectly normal, but her father is bipolar (manic-depressive, as we used to say a few years ago).

Zoé es la historia de una niña cuyos padres son actores, lo que puede parecer perfectamente normal, pero su padre es bipolar (maníaco-depresivo, como se decía hace unos años).

Zoé ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, dessen Eltern Schauspieler sind, was ganz normal erscheinen mag, aber der Vater ist bipolar (manisch-depressiv, wie man vor einigen Jahren sagte).

