Visite libre et soirée jeux d’artistes L’Ancre – Pôle des métiers d’art du Pays Segali Sauveterre-de-Rouergue, samedi 18 mai 2024.

Visite libre et soirée jeux d’artistes Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 10h30, 14h00 L’Ancre – Pôle des métiers d’art du Pays Segali Entrée libre, conditions d’accès sur le site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:30:00+02:00 – 2024-05-18T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

L’Ancre ouvrira aux horaires habituels en journée, mais fermera ses portes à 23h pour la Nuit des musées. Le musée sera accessible en visite libre toute la journée, l’espace ludique du musée sera ouvert dans sa formule complète: tous les jeux et livres sur l’art et l’artisanat seront à disposition du public.

L’Ancre – Pôle des métiers d’art du Pays Segali 12800 Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33698617464 https://www.artetsavoirfaire.com/ https://www.facebook.com/asfsauveterrederouergue L’Ancre est le bâtiment central du Pôle des métiers d’art, accueil, boutique de créateurs, et bibliothèque thématique et musée. Le musée, à l’étage, comprend une exposition permanente sur les métiers de l’art et de la création ainsi qu’une salle d’exposition temporaire et un espace ludique entre les deux. parking

© spiesser/vuattier