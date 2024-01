Saut en parachute La Cavalerie, samedi 25 mai 2024.

Saut en parachute La Cavalerie Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Accel’air spécialiste du parachutisme vous propose des sauts en chute libre en tandem. Une activité sensation pour offrir ou se faire plaisir.

Faite le plein d’adrénaline avec un baptême découverte de saut en parachute depuis l’aérodrome Millau-Larzac entre la Cavalerie et l’Hospitalet du Larzac. Toutes les occasions sont bonnes pour s’envoyer en l’air anniversaire, enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, entre amis ou en amoureux…

Après un briefing de 15 minutes, vous survolerez les paysages du Larzac et des grands Causses en avion d’environ 25 minutes. Une fois l’altitude nécessaire atteinte, C’est parti pour le grand saut, en tout sécurité, accroché par un harnais au moniteur, pour environ 40 secondes de chute libre à 200 km/heure ! Emotions au rendez-vous !!

Le saut comprend

– un baptême de l’air en avion de 25 minutes (pour découvrir Millau et ses horizons) ;

– +/- 40 secondes de chute libre à 200 km/h ;

– à 1500 m, ouverture de la voile avec baptême de pilotage selon votre envie.

Les conditions pour sauter :

Être en bonne santé. Avec Accel’air, le certificat médical n’est pas obligatoire, sauf pour les enfants de moins de 15 ans et les personnes de + de 60 ans.

Peser au mini 40kg et maxi 95kg habillé, nous pouvons vérifier an cas de doute.

Retrouvez notre planning en ligne à cette adresse

295 EUR.

Aérodrome Millau Larzac

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie contact.accelair@gmail.com



L’événement Saut en parachute La Cavalerie a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES