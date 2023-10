Conférence USP « Célébrons Guy LAFFITE, saxophoniste de génie » Théatre municipal Villefranche-de-Rouergue, 17 mai 2024, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Conférence de Hugues FOCA, suivi d’un concert de Jazz. En partenariat avec l’AJAR.

2024-05-17 fin : 2024-05-17 . 5 EUR.

Théatre municipal

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Lecture by Hugues FOCA, followed by a jazz concert. In partnership with AJAR

Conferencia de Hugues FOCA, seguida de un concierto de jazz. En colaboración con AJAR

Vortrag von Hugues FOCA, gefolgt von einem Jazzkonzert. In Partnerschaft mit dem AJAR

