Salon Voyages et Cultures Fondacio Ermitage Versailles, samedi 30 mars 2024.

Salon Voyages et Cultures 1er Salon du Tourisme à Versailles 30 et 31 mars Fondacio Ermitage entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Les 30 et 31 Mars prochains, la ville de Versailles aura le privilège d’accueillir, à la Fondacio Ermitage, son premier Salon du Tourisme.

Le Salon Voyages & Cultures a pour vocation de proposer aux habitants de Versailles et des Yvelines des séjours, en France comme à l’étranger, en mettant en valeur leur dimension culturelle voire cultuelle.

Pour des courts ou des longs voyages, des circuits « sur mesure » ou du tourisme dit « à la carte », c’est près d’une soixantaine de professionnels qui se réuniront pour proposer, au public, une offre adaptée aux besoins de chacun.

Agences de voyages généralistes ou spécialisées, Offices de Tourisme français et étrangers, tours opérateurs, croisiéristes, hébergeurs, musées, et centres historiques composeront l’essentiel des exposants du Salon Voyages & Cultures.

Pour des croisières de rêve…des envies d’évasion en Afrique, en Europe, en Méditerranée, en Asie…des séjours détente en hébergement de luxe…ou des escapades au mont St Michel et dans d’autres lieux historiques de France, le Salon a sélectionné des professionnels désireux de s’adresser à un public en attente de conseils et de suivis dans la préparation de leurs prochaines vacances.

Les visiteurs du Salon pourront, ainsi, préparer, à travers de nombreuses propositions de séjours, leurs vacances de printemps et d’été à venir.

Fondacio Ermitage 21-23 rue de l’Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 23 19 80 »}]

tourisme culture

BO2